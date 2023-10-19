Илон Маск опроверг сообщения о возможности блокировки X в Евросоюзе

Миллиардер, владелец социальной сети X Илон Маск опроверг сообщения о возможной блокировке ресурса в Европе из-за нового закона о цифровых услугах.

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Ранее Business Insider с ссылкой на источник сообщило, что Маск якобы обсуждал возможность блокировки X в Европе.

«Очередная ложь Business Insider. Они не являются настоящим изданием», — написал бизнесмен в своей соцсети.

В Евросоюзе в августе вступил в силу новый закон о цифровых услугах (Digital Services Act), нацеленный на ужесточение контроля в Сети за незаконным контентом, навязчивой рекламой и дезинформацией. Крупнейшим цифровым игрокам при несоблюдении новых норм могут грозить штрафы в размере до 6% мирового оборота, а в случае повторного нарушения работу компании в Европе могут временно запретить, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео HBO
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