Илон Маск опроверг сообщения о возможности блокировки X в Евросоюзе
Миллиардер, владелец социальной сети X Илон Маск опроверг сообщения о возможной блокировке ресурса в Европе из-за нового закона о цифровых услугах.
Ранее Business Insider с ссылкой на источник сообщило, что Маск якобы обсуждал возможность блокировки X в Европе.
«Очередная ложь Business Insider. Они не являются настоящим изданием», — написал бизнесмен в своей соцсети.
В Евросоюзе в августе вступил в силу новый закон о цифровых услугах (Digital Services Act), нацеленный на ужесточение контроля в Сети за незаконным контентом, навязчивой рекламой и дезинформацией. Крупнейшим цифровым игрокам при несоблюдении новых норм могут грозить штрафы в размере до 6% мирового оборота, а в случае повторного нарушения работу компании в Европе могут временно запретить, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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