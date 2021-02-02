Илон Маск ушел из Twitter
Бизнесмен и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что какое-то время не будет использовать Twitter. Об этом он написал в своем блоге в соцсети.
«Ушел из «Твиттера» на время», — написал Маск. При этом предприниматель не уточнил причину такого решения.
Летом 2020 года Маск уже делал подобное заявления. Тогда он написал, что «только что удалил свой Twitter». Этот пост вызвал бурную реакцию пользователей, многие просили его остаться в соцсети.
Сейчас этот пост удалён со страницы Маска в Twitter.
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