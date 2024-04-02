Трамп: ситуация с нелегалами в США превратилась в «кровавую баню»
Глава Белого дома Джо Байден несет ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами, которая превратилась в «кровавую баню», заявил экс-президент США Дональд Трамп на митинге в Мичигане. Трансляцию вели американские кабельные каналы.
«Я объявляю о кровавой бане на границе. Вот, что происходит - кровавая баня. Она разрушает нашу страну», - сказал политик.
По его словам, ситуация с нелегалами затронула каждый американский штат. Трамп обвинил Байдена в том, что при нем в США проникли преступники со всего мира.
Ранее бизнесмен Илон Маск назвал приток нелегалов целью администрации Байдена, отмечает «Радиоточка НСН».
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