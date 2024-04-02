Трамп: ситуация с нелегалами в США превратилась в «кровавую баню»

«Я объявляю о кровавой бане на границе. Вот, что происходит - кровавая баня. Она разрушает нашу страну», - сказал политик.

По его словам, ситуация с нелегалами затронула каждый американский штат. Трамп обвинил Байдена в том, что при нем в США проникли преступники со всего мира.

Ранее бизнесмен Илон Маск назвал приток нелегалов целью администрации Байдена, отмечает «Радиоточка НСН».

