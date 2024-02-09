Илон Маск решил отказаться от номера телефона и использовать соцсеть X

Американский бизнесмен Илон Маск заявил о намерении прекратить использование номера телефона и общаться исключительно через социальную сеть X. Об этом он написал на своей странице.

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«Через несколько месяцев я откажусь от своего номера телефона», — указал Маск.

По словам миллиардера, он будет использовать «только X» для аудио- и видеозвонков и написания сообщений.

Ранее Илон Маск сообщил, что первый человек прошел процедуру вживления импланта Neuralink в мозг, пишет RT. Устройство позволяет использовать телефон, компьютер и другие гаджеты с помощью мыслей.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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