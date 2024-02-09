Илон Маск согласился с Путиным по доллару США
9 февраля 202411:35
Американский предприниматель Илон Маск согласился с критикой президента РФ Владимира Путина в отношении использования руководством США доллара в качестве оружия и инструмента давления. Она прозвучала в интервью российского лидера американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Мы переусердствовали, превратив доллар в оружие. Это был глупый шаг», — написал миллиардер в соцсети X.
Ранее рубль укрепился на фоне интервью Путина Карлсону, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru