Илон Маск призвал Макрона объяснить причины ареста Дурова

«Для мировой общественности было бы полезно узнать больше подробностей того, почему он был арестован», - написал бизнесмен в соцсети Х.

Ранее Макрон также опубликовал заявление в соцсетях, в котором подчеркнул, что арест Дурова во Франции произошел в рамках судебного расследования и не является политическим решением.

Основателя Telegram задержали в аэропорту Ле Бурже 24 августа. Его подозревают в причастности к обороту наркотиков, терроризму, преступлениям против детей и мошенничеству из-за того, что Дуров не сотрудничал с властями Франции, отказываясь участвовать в модерации контента, напоминает «Радиоточка НСН».

