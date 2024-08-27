Илон Маск призвал Макрона объяснить причины ареста Дурова
Американский миллиардер Илон Маск призвал президента Франции Эммануэля Макрона объяснить причины ареста основателя Telegram Павла Дурова.
«Для мировой общественности было бы полезно узнать больше подробностей того, почему он был арестован», - написал бизнесмен в соцсети Х.
Ранее Макрон также опубликовал заявление в соцсетях, в котором подчеркнул, что арест Дурова во Франции произошел в рамках судебного расследования и не является политическим решением.
Основателя Telegram задержали в аэропорту Ле Бурже 24 августа. Его подозревают в причастности к обороту наркотиков, терроризму, преступлениям против детей и мошенничеству из-за того, что Дуров не сотрудничал с властями Франции, отказываясь участвовать в модерации контента, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru