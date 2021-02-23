Илон Маск потерял статус самого богатого человека мира
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск после потери 15 миллиардов долларов за сутки также лишился статуса самого богатого человека мира, информирует The Economic Times.
Маск потерял деньги из-за обвала акций Tesla на 8,6 процента. Его состояние теперь насчитывает примерно около 183 миллиардов долларов.
Аналитики считают, что причиной финансовых потерь стал комментарий бизнесмена о цене биткоина. Маск заявил, что цены на криптовалюты биткоин и эфириум являются завышенными. Об этом предприниматель написал 20 февраля. При этом компания Tesla за две недели до публикации основателя сообщила о покупке биткоинов на сумму 1,5 миллиарда долларов, отмечает Lenta.ru.
Напомним, 19 февраля Илон Маск вернулся на первое место в рейтинге самых богатых людей мира, когда его состояние увеличилось до 199,9 миллиарда долларов. Теперь на первой позиции рейтинга основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в 186 миллиардов долларов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+24 427 / сут.
Умерли
84 047+754 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+25 899 / сут.
- Илон Маск потерял статус самого богатого человека мира
- Президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
- В Мурманске горожане растапливают снег в квартирах из-за отсутствия воды
- Автоэксперты рекомендуют пересмотреть налог на роскошные машины
- Украинский Минздрав зарегистрировал вакцину AstraZeneca от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru