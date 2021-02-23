Илон Маск потерял статус самого богатого человека мира

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск после потери 15 миллиардов долларов за сутки также лишился статуса самого богатого человека мира, информирует The Economic Times.

Forbes заявил о росте состояния Маска за неделю на 11,5 млрд долларов

Маск потерял деньги из-за обвала акций Tesla на 8,6 процента. Его состояние теперь насчитывает примерно около 183 миллиардов долларов.

Аналитики считают, что причиной финансовых потерь стал комментарий бизнесмена о цене биткоина. Маск заявил, что цены на криптовалюты биткоин и эфириум являются завышенными. Об этом предприниматель написал 20 февраля. При этом компания Tesla за две недели до публикации основателя сообщила о покупке биткоинов на сумму 1,5 миллиарда долларов, отмечает Lenta.ru.

Напомним, 19 февраля Илон Маск вернулся на первое место в рейтинге самых богатых людей мира, когда его состояние увеличилось до 199,9 миллиарда долларов. Теперь на первой позиции рейтинга основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в 186 миллиардов долларов.

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