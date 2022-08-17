Маск назвал шуткой заявление о покупке «Манчестер Юнайтед»

Миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск назвал шуткой свои заявления о покупке футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Об этом он написал в Twitter.

Маск сообщил о покупке «Манчестер Юнайтед»

Как отметил бизнесмен, приобретение спортивных команд не входит в его планы, пишет РИА ФАН.

Ранее Маск написал в соцсети, что «покупает "Манчестер Юнайтед"». Английский футбольный клуб принадлежит семье американских миллиардеров Глейзеров, отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Манчестер ЮнайтедИлон Маск
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