Маск назвал шуткой заявление о покупке «Манчестер Юнайтед»
17 августа 202208:23
Миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск назвал шуткой свои заявления о покупке футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Об этом он написал в Twitter.
Как отметил бизнесмен, приобретение спортивных команд не входит в его планы, пишет РИА ФАН.
Ранее Маск написал в соцсети, что «покупает "Манчестер Юнайтед"». Английский футбольный клуб принадлежит семье американских миллиардеров Глейзеров, отмечает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru