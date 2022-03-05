Илон Маск призвал увеличить добычу нефти и газа

Добычу нефти и газа необходимо срочно нарастить, считает американский бизнесмен, глава SpaceX Илон Маск.

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«Тяжело об этом говорить, но нам надо немедленно увеличить добычу нефти и газа. Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер», — цитирует миллиардера РИА Новости.

Маск подчеркнул, что эти действия негативно повлияют на его электромобили Tesla, отмечает РЕН ТВ. Однако решения в области устойчивой энергетики не позволят быстро компенсировать экспорт нефти и газа из России, пишет Газета.ру.

На фоне санкций, введенных западными странами в отношении РФ в связи со специальной военной операцией на Украине, резко выросли цены на нефть и газ. Так, сырье марки Brent подорожало до $118 за баррель впервые с 2013 года, а стоимость газа в Европе накануне достигла исторического максимума — $2400 за 1 тыс. куб. м.

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