Илон Маск призвал увеличить добычу нефти и газа
Добычу нефти и газа необходимо срочно нарастить, считает американский бизнесмен, глава SpaceX Илон Маск.
«Тяжело об этом говорить, но нам надо немедленно увеличить добычу нефти и газа. Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер», — цитирует миллиардера РИА Новости.
Маск подчеркнул, что эти действия негативно повлияют на его электромобили Tesla, отмечает РЕН ТВ. Однако решения в области устойчивой энергетики не позволят быстро компенсировать экспорт нефти и газа из России, пишет Газета.ру.
На фоне санкций, введенных западными странами в отношении РФ в связи со специальной военной операцией на Украине, резко выросли цены на нефть и газ. Так, сырье марки Brent подорожало до $118 за баррель впервые с 2013 года, а стоимость газа в Европе накануне достигла исторического максимума — $2400 за 1 тыс. куб. м.
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