Илон Маск опроверг сообщения о романе с женой сооснователя Google Брина
Миллиардер, основатель компаний Tesla Inc и SpaceX Илон Маск назвал «полным бредом» слухи о его романе с супругой сооснователя корпорации Google Сергея Брина Николь Шэнахан.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Брин и Шэнэхэн разводятся, предположительно, из-за интрижки женщины с Маском. Отмечалось, что супруга сооснователя Google якобы встречалась с главой SpaceX в конце прошлого года, будучи замужем, сообщает телеканал «360». Кроме того, сообщалось, что из-за «романа» прекратилась многолетняя дружба Маска и Брина, пишет РИА ФАН.
«Это полный бред. Мы с Сергеем друзья и были прошлой ночью вместе на вечеринке. Я видел Николь лишь дважды за три года, и в эти два раза рядом было много людей. Ничего романтического», — написал Маск в Twitter.
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