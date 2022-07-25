Илон Маск опроверг сообщения о романе с женой сооснователя Google Брина

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Брин и Шэнэхэн разводятся, предположительно, из-за интрижки женщины с Маском. Отмечалось, что супруга сооснователя Google якобы встречалась с главой SpaceX в конце прошлого года, будучи замужем, сообщает телеканал «360». Кроме того, сообщалось, что из-за «романа» прекратилась многолетняя дружба Маска и Брина, пишет РИА ФАН.

«Это полный бред. Мы с Сергеем друзья и были прошлой ночью вместе на вечеринке. Я видел Николь лишь дважды за три года, и в эти два раза рядом было много людей. Ничего романтического», — написал Маск в Twitter.

