СМИ: Twitter подал в суд на Илона Маска
Компания Twitter подала в суд на американского миллиардера Илона Маска с целью добиться приобретения им соцсети, говорится в документах, переданных в канцлерский суд американского штата Делавер.
Отмечается, что Маск должен выполнить свои юридические обязательства и завершить слияние.
Ранее Маск уведомил Twitter об отказе от сделки по покупке соцсети. Как говорится в распространенном документе, Маск реализует свое право "расторгнуть соглашение о слиянии и отказаться от предусмотренной им сделки". По словам Маска, соцсеть занизила количество ложных и спам-аккаунтов, говоря о том, что их число не превышает 5% от пользователей.
Напомним, команда Маска пришла к выводу, что данные Twitter о фейковых аккаунтах не поддаются проверке. Так, они посчитали, что у них недостаточно информации, чтобы оценить перспективы Twitter как бизнеса.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 002 / сут.
Умерли
382 тыс.+48 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 209 / сут.
- СМИ: Twitter подал в суд на Илона Маска
- В Луганске прогремела серия мощных взрывов
- Кадыров прокомментировал предложение Рады признать независимость Ичкерии
- Полянский рассказал, как заседание Совбеза ООН по нацизму на Украине оставило Запад без аргументов
- «Роскосмос» прекращает работы с манипулятором ERA на МКС
- AFP: президент Шри-Ланки Раджапакса покинул страну
- Опрос: рейтинг Макрона снижается после переизбрания президентом
- Спасатели начали поиски пропавшего альпиниста на Эльбрусе
- Брянский губернатор сообщил об обстреле со стороны Украины
- Яшину грозит до 10 лет тюрьмы по делу о фейках об армии РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru