СМИ: Twitter подал в суд на Илона Маска

Отмечается, что Маск должен выполнить свои юридические обязательства и завершить слияние.

Ранее Маск уведомил Twitter об отказе от сделки по покупке соцсети. Как говорится в распространенном документе, Маск реализует свое право "расторгнуть соглашение о слиянии и отказаться от предусмотренной им сделки". По словам Маска, соцсеть занизила количество ложных и спам-аккаунтов, говоря о том, что их число не превышает 5% от пользователей.

Напомним, команда Маска пришла к выводу, что данные Twitter о фейковых аккаунтах не поддаются проверке. Так, они посчитали, что у них недостаточно информации, чтобы оценить перспективы Twitter как бизнеса.

