Икона Казанской Божией Матери будет находиться в соборе на Красной площади Москвы Чудотворн

Чудотворный образ Казанской иконы Божией Матери Московской, охранивший ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в 1612 году во время освобождения столицы от польских интервентов, патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал на историческое хранение - в Казанский храм на Красной площади.

Патриарх Кирилл представил подлинник иконы Казанской Божией Матери

Там состоялся молебен перед вновь обретенной святыней.

«Образ, казалось бы навсегда утерянный, неизвестно где находившийся, вернулся и водворился в том месте, из которого был похищен», – отметил глава Русской православной церкви.

Казанский собор, который был воздвигнут в первой половине XVII века, в период советской власти снесли - в 1930-е годы. Храм заново был построен на прежнем месте в 1990-е годы ХХ века, напоминает, Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости/Сергей Пятаков
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