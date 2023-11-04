Икона Казанской Божией Матери будет находиться в соборе на Красной площади Москвы Чудотворн
Чудотворный образ Казанской иконы Божией Матери Московской, охранивший ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в 1612 году во время освобождения столицы от польских интервентов, патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал на историческое хранение - в Казанский храм на Красной площади.
Там состоялся молебен перед вновь обретенной святыней.
«Образ, казалось бы навсегда утерянный, неизвестно где находившийся, вернулся и водворился в том месте, из которого был похищен», – отметил глава Русской православной церкви.
Казанский собор, который был воздвигнут в первой половине XVII века, в период советской власти снесли - в 1930-е годы. Храм заново был построен на прежнем месте в 1990-е годы ХХ века, напоминает, Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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