Икона Казанской Божией Матери будет находиться в соборе на Красной площади Москвы Чудотворн

Там состоялся молебен перед вновь обретенной святыней.

«Образ, казалось бы навсегда утерянный, неизвестно где находившийся, вернулся и водворился в том месте, из которого был похищен», – отметил глава Русской православной церкви.

Казанский собор, который был воздвигнут в первой половине XVII века, в период советской власти снесли - в 1930-е годы. Храм заново был построен на прежнем месте в 1990-е годы ХХ века, напоминает, Telegram-канал «Радиоточка НСН».





