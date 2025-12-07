ИКИ РАН: Плазма от двойной солнечной вспышки дойдет до Земли 9 декабря
Сильный выброс плазмы, вызванный двойной солнечной вспышкой класса М, произошедший 8 декабря между 22:00 и 00:00 по московскому времени, достигнет Земли утром 9 декабря. Об этом сообщает лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук в своем Telegram-канале.
По данным ученых, этот выброс был направлен в сторону нашей планеты и сопровождался значительным объёмом солнечной плазмы. При этом специалисты уточнили, что на текущий момент прогнозов относительно новых выбросов плазмы нет.
Вечером 6 декабря на Солнце были зафиксированы две мощные вспышки класса M — предпоследнего по интенсивности. Первая из них была классифицирована как M1.1 с пиком активности в 22:21 мск, а вторая — как M8.1 с максимумом в 23:39 мск.
Ранее в Госдуме предложили освобождать россиян от работы в период магнитных бурь, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
