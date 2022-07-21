Ихтиолог допустил появление акул в Черном море

Эксперты считают, что хищники могут нападать на человека на фоне повышения температуры воды из-за жары и сезона спаривания. Однако завкафедрой ихтиологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Касумян считает, что причина таких инцидентов — в ухудшении рациона питания акул: кормовая база сокращается, и хищники ищут новые источники пищи.

«У акул хорошо развиты многие органы чувств, поэтому они очень хорошо распознают места скопления рыбы. А там, как правило, бывает и большое число людей. Если у человека на теле какие-то царапинки или любые незначительные источники поступления крови в воду, то это, несомненно, провоцирует акул .... После этого хищники впадают в пищевой ажиотаж и могут есть все подряд. В желудках крупных акул находили все что угодно: бутылки от Pepsi, стоптанные башмаки и даже кастрюли», — рассказал эксперт.

Кроме того, Касумян указал на изменение структуры крупных течений и глобальной циркуляции воды в океане. Это также влияет на поведение акул.

«На Дальнем Востоке есть крупное течение Куросио, которое идет из тропиков на север и достигает Приморья. Вместе с массой теплой воды, несомой Куросио, поступает очень много рыбы, за которой в том числе следуют и крупные морские хищники. Поэтому в Приморье водятся тигровые и даже белые акулы. То есть акулы оказываются там, где раньше их почти не встречали», — рассказал специалист, добавив, что через несколько месяцев после попадания в непривычные места хищники возвращаются в привычную среду.

Касумян считает, что ареал постоянного обитания акул в ближайшее время существенно не изменится, но хищники могут на время приплывать в ранее неосвоенные воды.

«Теоретически такая угроза существует. Какая-то очень инициативная особь крупной и опасной для человека акулы может заплыть в Черное море. <...> А в Азовское море попадание опасных акул исключено, потому что оно очень пресное. <...> Опять-таки, чаще акулы могут проникать в Приморье, когда меняются течения, вот там вероятность встретиться с ними очень высока», — подчеркнул эксперт.

