В России не увидели перспектив в снижении числа онлайн-кинотеатров
Алексей Бырдин заявил НСН, что потребитель сейчас не знаком со всеми онлайн-кинотеатрами в реестре Роскомнадзора, а пользуется знакомыми сервисами, которые на слуху.
Сегодня для потребителя на рынке онлайн-кинотеатров и так существует примерно пять основных игроков, которые при этом предлагают объединенные друг с другом подписки. Об этом НСН рассказал глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.
Ранее гендиректор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский заявил, что число онлайн-кинотеатров в стране должно сократиться условно до пяти, приводит его слова «Коммерсант». Он отметил, что в реестре Роскомнадзора сейчас находится 21 платформа, из них ИРИ работает с десятью, однако даже десять — это очень много, особенно для российского рынка, который не так велик. Бырдин раскрыл, что фактически и так существует всего пять основных платформ.
«С точки зрения потребителя, рынок строится вокруг примерно пяти основных сервисов, в рамках которых можно комбинировать конкретные каталоги. Возьмем сервис «Амедиатека». Это вполне понятный каталог качественных иностранных сериалов для взрослой аудитории, подписка там доступна в рамках комбинации с «ИВИ», «Кинопоиском», «Окко», и с кем угодно еще. Аналогичная история у сервиса START, который тоже интегрирован своим каталогом в большое количество других подписок. В рамках этих подписок сервис имеет больший зрительский охват, чем в рамках своей собственной платформы. Сейчас на пять крупнейших игроков рынка уже приходится по выручке до 85%», - рассказал он.
Что касается остальных игроков рынка, их отсутствие в основной пятерке не значит, что они нерентабельны, добавил Бырдин.
«Остальные могут быть абсолютно рентабельны в рамках модели, когда им не нужно инвестировать большие ресурсы в развитие своей платформы. Они занимаются, например, формированием каталога, маркетингом, дистрибуцией. Это очень затратная история. А на рентабельность такие расходы тоже влияют. Если формировать свой каталог и бренд вокруг производимого контента и просто интегрироваться в другие существующие платформы, то твоя рентабельности может быть выше, чем у крупной платформы, с которой ты партнеришься», - рассказал он.
Ранее Бырдин заявил НСН, что стриминговый сервис Netflix может вернуться в Россию, если будет цензурировать оригинальный контент с учетом законодательства РФ, однако платформа не несет ответственности за размещение своих сериалов на пиратских ресурсах.
