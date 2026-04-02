Сегодня для потребителя на рынке онлайн-кинотеатров и так существует примерно пять основных игроков, которые при этом предлагают объединенные друг с другом подписки. Об этом НСН рассказал глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

Ранее гендиректор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский заявил, что число онлайн-кинотеатров в стране должно сократиться условно до пяти, приводит его слова «Коммерсант». Он отметил, что в реестре Роскомнадзора сейчас находится 21 платформа, из них ИРИ работает с десятью, однако даже десять — это очень много, особенно для российского рынка, который не так велик. Бырдин раскрыл, что фактически и так существует всего пять основных платформ.

«С точки зрения потребителя, рынок строится вокруг примерно пяти основных сервисов, в рамках которых можно комбинировать конкретные каталоги. Возьмем сервис «Амедиатека». Это вполне понятный каталог качественных иностранных сериалов для взрослой аудитории, подписка там доступна в рамках комбинации с «ИВИ», «Кинопоиском», «Окко», и с кем угодно еще. Аналогичная история у сервиса START, который тоже интегрирован своим каталогом в большое количество других подписок. В рамках этих подписок сервис имеет больший зрительский охват, чем в рамках своей собственной платформы. Сейчас на пять крупнейших игроков рынка уже приходится по выручке до 85%», - рассказал он.