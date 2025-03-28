Игра «Русы против ящеров 2» стала доступна в VK Play

Игра «Русы против ящеров 2» стала доступна в Steam и VK Play.

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Релиз стал продолжением популярного комедийного слэшера, он вышел спустя полтора года после первой части.

Согласно сюжету игры, ящеры получили поддержку таинственных союзников и передовые технологии, и игрокам в роли одного из четырех богатырей предстоит сразиться с ними. Помимо зрелищных сражений геймерам доступна езда верхом на динозаврах и «объятие белой березки».

Ранее сообщалось, что в начала 2024 года российские геймеры потратили 49 миллиардов рублей на покупку игровых новинок. При этом чаще всего приобретали Helldivers 2, Baldur’s Gate 3 и Warhammer 40,000: Rogue Trader, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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