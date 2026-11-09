«Игра престолов» и «Друзья»: Как подтянуть английский с помощью сериалов
«Игра престолов» стала самым популярным сериалом, ради которого россияне готовы учить английский, в тройку лидеров также вошли «Друзья» и «Шерлок», но обычный просмотр не станет эффективным.
Просмотр любимого сериала можно превратить в регулярную языковую практику, но начинать нужно с коротких эпизодов, заявил НСН академический директор Skyeng Глеб Чэн.
Онлайн-школа иностранных языков Skyeng провела исследование, в ходе которого выяснила, какие сериалы мотивируют россиян выучить иностранный язык. Первое место заняла «Игра престолов» – ради просмотра в оригинале 9% опрошенных россиян были бы готовы выучить английский язык. На втором месте – ситком «Друзья», ради которого были бы готовы выучить английский язык 8% опрошенных, а также детективный сериал «Шерлок» (8%). Чэн объяснил, почему сериал может стать хорошей мотивацией.
«Любимый сериал может стать хорошей мотивацией для изучения языка: зрителю хочется слышать оригинальные голоса актеров, понимать шутки и замечать нюансы, которые теряются в переводе. Начать можно с коротких сцен и знакомых эпизодов – сначала смотреть с английскими субтитрами, выписывать полезные выражения, а затем пересматривать фрагменты без них. Так просмотр превращается в регулярную языковую практику, которая приносит удовольствие», - рассказал он.
На четвертом месте в опросе также оказался «Ведьмак»: ради него иностранный язык готовы учить 7% респондентов. Следом расположились «Убежище» с результатом 6% и «Клиника» (6%). В список лидеров также вошли «Очень странные дела» (5%), «Офис» (4%) и «Доктор Хаус» (3%). Реже респонденты выбирали «Джентльменов» (2%), «Тьму» (2%), «Мобланд» (1%) и «Декстера» (1%).
При этом 35% участников исследования ответили, что ни один из перечисленных сериалов не стал бы для них поводом учить иностранный язык.
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