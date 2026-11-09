«Любимый сериал может стать хорошей мотивацией для изучения языка: зрителю хочется слышать оригинальные голоса актеров, понимать шутки и замечать нюансы, которые теряются в переводе. Начать можно с коротких сцен и знакомых эпизодов – сначала смотреть с английскими субтитрами, выписывать полезные выражения, а затем пересматривать фрагменты без них. Так просмотр превращается в регулярную языковую практику, которая приносит удовольствие», - рассказал он.

На четвертом месте в опросе также оказался «Ведьмак»: ради него иностранный язык готовы учить 7% респондентов. Следом расположились «Убежище» с результатом 6% и «Клиника» (6%). В список лидеров также вошли «Очень странные дела» (5%), «Офис» (4%) и «Доктор Хаус» (3%). Реже респонденты выбирали «Джентльменов» (2%), «Тьму» (2%), «Мобланд» (1%) и «Декстера» (1%).

При этом 35% участников исследования ответили, что ни один из перечисленных сериалов не стал бы для них поводом учить иностранный язык.

