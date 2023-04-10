Игорь Николаев подал заявку на регистрацию товарного знака «Выпьем за любовь»
10 апреля 202314:55
Композитор и певец Игорь Николаев подал заявку на регистрацию товарного знака «Выпьем за любовь», сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Роспатента.
Под этим брендом планируется выпускать мясную и молочную продукцию, кофе, чай, пиво, шоколад, мороженое и минеральную воду.
Николаев также подал заявку на регистрацию в классах, в случае прохождения экспертизы, можно будет заниматься обучением и услугами, «целью которых являются увеселение, развлечение и отдых людей».
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10 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru