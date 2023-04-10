Игорь Николаев подал заявку на регистрацию товарного знака «Выпьем за любовь»

Композитор и певец Игорь Николаев подал заявку на регистрацию товарного знака «Выпьем за любовь», сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Роспатента.

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Под этим брендом планируется выпускать мясную и молочную продукцию, кофе, чай, пиво, шоколад, мороженое и минеральную воду.

Николаев также подал заявку на регистрацию в классах, в случае прохождения экспертизы, можно будет заниматься обучением и услугами, «целью которых являются увеселение, развлечение и отдых людей».

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ФОТО: Официальный сайт Игоря Николаева
ТЕГИ:КофеЧайМолочная Продукция

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