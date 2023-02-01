СМИ: Игорь Николаев перенёс операцию на сердце

Народный артист РФ Игорь Николаев перенёс операцию на сердце, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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Собеседник телеканала утверждает, что 63-летний композитор был доставлен в один из московских кардиоцентров, где ему сделали коронарографию и установили стенты.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Николаев якобы находится в критическом состоянии. Сам музыкант заявил, что эта информация «несколько преувеличена», и добавил, что проходит обследование и чувствует себя хорошо, сообщает RT.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ГоспитализацияОперацияКомпозиторПевецНародный Артист
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