СМИ: Игорь Николаев перенёс операцию на сердце

Собеседник телеканала утверждает, что 63-летний композитор был доставлен в один из московских кардиоцентров, где ему сделали коронарографию и установили стенты.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Николаев якобы находится в критическом состоянии. Сам музыкант заявил, что эта информация «несколько преувеличена», и добавил, что проходит обследование и чувствует себя хорошо, сообщает RT.