СМИ: Игорь Николаев перенёс операцию на сердце
Народный артист РФ Игорь Николаев перенёс операцию на сердце, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Собеседник телеканала утверждает, что 63-летний композитор был доставлен в один из московских кардиоцентров, где ему сделали коронарографию и установили стенты.
Ранее в СМИ появились сообщения, что Николаев якобы находится в критическом состоянии. Сам музыкант заявил, что эта информация «несколько преувеличена», и добавил, что проходит обследование и чувствует себя хорошо, сообщает RT.
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