Игорь Бутман поддержал решение Владимира Путина участвовать в мартовских выборах

Народный артист РФ Игорь Бутман поддержал решение действующего президента Владимира Путина, который выдвинул свою кандидатуру на выборах в 2024 году. Об этом в Москве музыкант сообщил в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» в субботу, 6 января.

Представители ОНФ и «ЕР» Москвы сдали в избирательный штаб часть подписей в поддержку Путина

«Мы с Владимиром Владимировичем вместе уже много лет. Я думаю, он самый лучший президент, самый проверенный, тот, которому мы верим. Преобразования, которые произошли в нашей стране за эти годы, они просто огромные. Страна развивается, развивается культура, это я могу точно сказать», – заявил Бутман.

В Москве продолжается сбор подписей в поддержку российского лидера Владимира Путина для участия в мартовских выборах. Для этого организовано около 50 точек сбора подписей в торговых центрах и общественных пространствах. Пункты сбора подписей работают с 16:00 до 20:00 ежедневно до конца января 2024 года.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Великжанин
ТЕГИ:Владимир ПутинВыборы Президента РоссииИгорь Бутман

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