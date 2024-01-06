Игорь Бутман поддержал решение Владимира Путина участвовать в мартовских выборах
Народный артист РФ Игорь Бутман поддержал решение действующего президента Владимира Путина, который выдвинул свою кандидатуру на выборах в 2024 году. Об этом в Москве музыкант сообщил в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» в субботу, 6 января.
«Мы с Владимиром Владимировичем вместе уже много лет. Я думаю, он самый лучший президент, самый проверенный, тот, которому мы верим. Преобразования, которые произошли в нашей стране за эти годы, они просто огромные. Страна развивается, развивается культура, это я могу точно сказать», – заявил Бутман.
В Москве продолжается сбор подписей в поддержку российского лидера Владимира Путина для участия в мартовских выборах. Для этого организовано около 50 точек сбора подписей в торговых центрах и общественных пространствах. Пункты сбора подписей работают с 16:00 до 20:00 ежедневно до конца января 2024 года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Готовь СИМы зимой: Эксперты обсудили ужесточение правил для владельцев электросамокатов
- Игорь Бутман поддержал решение Владимира Путина участвовать в мартовских выборах
- Режим ЧС ввели в Подольске из-за отсутствия тепла
- СМИ: В Харькове раздались взрывы
- Полнометражный фильм «Острые козырьки» начнут снимать летом
- Нарушителей ПДД на электросамокатах планируют выявлять с помощью Face ID
- СМИ: Израиль призвал выступить против суда ООН
- Российский снайпер рассказал о тактике деморализации для блокировки ВСУ
- Гладков раскрыл подробности состояния ранено из Шебекино
- В Белгороде возобновят курсы по срочной доврачебной помощи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru