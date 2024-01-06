Игорь Бутман поддержал решение Владимира Путина участвовать в мартовских выборах

«Мы с Владимиром Владимировичем вместе уже много лет. Я думаю, он самый лучший президент, самый проверенный, тот, которому мы верим. Преобразования, которые произошли в нашей стране за эти годы, они просто огромные. Страна развивается, развивается культура, это я могу точно сказать», – заявил Бутман.



В Москве продолжается сбор подписей в поддержку российского лидера Владимира Путина для участия в мартовских выборах. Для этого организовано около 50 точек сбора подписей в торговых центрах и общественных пространствах. Пункты сбора подписей работают с 16:00 до 20:00 ежедневно до конца января 2024 года.

