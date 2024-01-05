Представители ОНФ и «ЕР» Москвы сдали в избирательный штаб часть подписей в поддержку Путина
В Москве представители ОНФ и Московского регионального отделения «Единой России» сдали в избирательный штаб часть подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах.
Глава Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максим Джетыгенов в беседе с «Агентством городских новостей «Москва» выразил поддержку Путина в решении принять участие в президентской гонке, которая пройдет в 2024 году.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Совет Федерации 7 декабря проголосовал за постановление о назначении выборов президента РФ. Центральная избирательная комиссия назначила их на март. Впервые выборы главы государства пройдут в течении трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru