«Я плохо отношусь к такой инициативе, потому что у нас правила дорожного движения напоминают уже какого-то ежа. Вносятся постоянно и без какой-то системы изменения. То предлагается для самокатчиков усилить наказание, то для тех, кто не уступил скорой помощи. Люди в растерянности, часто не понимают, какие изменения и когда были внесены. По моим ощущениям, каждый месяц вносятся какие-то изменения. За очень серьезные нарушения остаются ерундовые наказания, а за не очень серьезные – чудовищные. Дисбаланс возник у нас просто кошмарный. Водители не успевают привыкнуть. Я предлагаю ничего не трогать, подойти к вопросу системно, а не вот так», - отметил он.

По его словам, в России в целом очень нелогичные штрафы за нарушения, а в случае со «скорыми» проблемы массовой нет.

«Например, за проезд на красный свет у нас грозит штраф в 1500 рублей, а это опасное очень нарушение. А неправильная парковка автомобиля, который принадлежит юридическому лицу в Москве, это уже 50 тысяч рублей. Это опасно? Нет. Мне кажется, что скорой помощи у нас уступают дорогу практически все. Остальные уже давно без прав ходят, потому что это просто особая категория водителей. Не вижу смысла ужесточать наказание. Надо оценивать, почему такие нарушения случаются. Зачастую это просто индивидуальные случаи, а не система. Уже сейчас наказание серьезное, связанное с лишением прав, идиотов не осталось», - подытожил собеседник НСН.

Президент России Владимир Путин в конце декабря подписал закон об ужесточении ответственности в виде штрафов за нарушение правил дорожного движения. Так, штрафы за превышение разрешенной скорости движения увеличены с 500 –5000 до 750 – 7500 рублей. Проезд на красный сигнал светофора теперь обойдется нарушителю в 1125 – 1500 рублей, вместо 500 – 1000 рублей. Денежное наказание за управление транспортным средством в нетрезвом виде или за передачу права на управление увеличено с 30 тысяч до 45 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».

