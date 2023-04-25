«Идет дискуссия»: В Госдуме могут разрешить регионам усыплять бездомных собак

Госдума рассматривает несколько законопроектов, которые призваны бороться с нападением бездомных животных на людей, заявил первый заместитель думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с НСН. По его словам, сегодня не рассматривается вариант введения возможности усыпления на федеральном уровне, обсуждается вопрос расширения полномочий регионов.

Накануне сообщалось, что правительство России поддержало законопроект, который предлагает наделить регионы правом самостоятельно устанавливать порядок обращения с бездомными животными, Госдума может принять документ 16 мая. Так, губернаторы и заксобрания получат возможность принимать свои законы, определяющие судьбу безнадзорных собак (включая их усыпление) с учетом мнения местных жителей.