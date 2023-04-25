«Идет дискуссия»: В Госдуме могут разрешить регионам усыплять бездомных собак
Владимир Бурматов в беседе с НСН заявил, что депутаты рассмотрят сразу несколько законопроектов и будут решать, как расширить права регионов на фоне участившихся нападений животных.
Госдума рассматривает несколько законопроектов, которые призваны бороться с нападением бездомных животных на людей, заявил первый заместитель думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с НСН. По его словам, сегодня не рассматривается вариант введения возможности усыпления на федеральном уровне, обсуждается вопрос расширения полномочий регионов.
Накануне сообщалось, что правительство России поддержало законопроект, который предлагает наделить регионы правом самостоятельно устанавливать порядок обращения с бездомными животными, Госдума может принять документ 16 мая. Так, губернаторы и заксобрания получат возможность принимать свои законы, определяющие судьбу безнадзорных собак (включая их усыпление) с учетом мнения местных жителей.
«В Госдуму сейчас поступает много законопроектов на тему регулирования численности бездомных животных от регионов и депутатов. Предлагаются разные решения от радикальных (например, эвтаназия) до передачи регионам части полномочий. Рассматриваться законопроекты будут все, будут вестись обсуждения с губернаторами и экспертным сообществом. Я могу сказать, что возвращать эвтаназию в федеральный закон никто не планирует, у нас она сегодня запрещена», - отметил Бурматов.
Собеседник НСН рассказал, что полномочия регионов в этом вопросе и так были расширены, но новые факты нападения животных актуализировали обсуждение.
«На систему гуманного регулирования численности бездомных животных тоже никто покушаться не собирается. Что касается расширения полномочий регионов, этот процесс начался год назад. Регионам был передан ряд полномочий в этой сфере, которые касаются запрета на выпуск животных из приютов, запретов на самовыгул. Уже год назад регионам было передано полномочие по принятию собственных нормативных актов по защите граждан от нападения животных. Какие должны быть эти полномочия, надо обсуждать. Идет дискуссия, вызванная фактами нападения животных на граждан», - заключил он.
Ранее Ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц в разговоре с «Радиоточкой НСН» рассказал о правилах поведения при встрече со стаей диких собак, а также назвал места, где их можно встретить чаще всего.
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