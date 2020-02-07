Ида Галич родила первенца

Известная телеведущая и одна из самых высокооплачиваемых российских видеоблогеров Ида Галич впервые стала мамой. У неё родился сын – о радостном событии в Instagram сообщил отец Галич Василий. Он опубликовал открытку с надписью «Поздравляем с рождением внука». По сообщениям СМИ, Ида Галич и ее супруг Алан Басиев решили назвать сына Леоном.

Напомним, Галич была участницей КВН, играла за команду «Осенний поцелуй». Instagram-блогер также записала несколько песен и сняла на них клипы. Помимо этого девушка запустила на YouTube-канале шоу «1 — 11», в котором звезды шоу-бизнеса и школьники соревнуются в ответах на вопросы школьной программы.