Ида Галич родила первенца
Известная телеведущая и одна из самых высокооплачиваемых российских видеоблогеров Ида Галич впервые стала мамой. У неё родился сын – о радостном событии в Instagram сообщил отец Галич Василий. Он опубликовал открытку с надписью «Поздравляем с рождением внука». По сообщениям СМИ, Ида Галич и ее супруг Алан Басиев решили назвать сына Леоном.
Напомним, Галич была участницей КВН, играла за команду «Осенний поцелуй». Instagram-блогер также записала несколько песен и сняла на них клипы. Помимо этого девушка запустила на YouTube-канале шоу «1 — 11», в котором звезды шоу-бизнеса и школьники соревнуются в ответах на вопросы школьной программы.
Ранее НСН писала, что семье Милы Йовович вновь пополнение. 3 февраля стало известно, что 44-летняя актриса родила третьего ребенка. У неё – очередная дочка, малышка получила имя Озиан.
Таблоиды отмечают, что третий ребенок в семье актрисы и её мужа – режиссера Пола Андерсона стал долгожданным. Йовович признавалась, что всегда мечтали о большой семье. Супруги вместе уже 15 лет. Они воспитывают двух дочерей Эву Габо и Дашиэл Иден. Старшей дочери Йовович 12 лет, средней — четыре.
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