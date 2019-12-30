И все-таки год удался

Авиаперелет рейсом Москва – Симферополь утром 15 августа обещал быть недолгим и комфортабельным, а потому приятным. Но вышло иначе: вскоре после взлета пассажирского Airbus A321 из подмосковного аэропорта «Жуковский» в оба его двигателя попали птицы. Пилоты, перекрыв подачу топлива и энергопитания, посадили самолет с полными баками топлива, не выпуская шасси, на кукурузное поле рядом с аэродромом. На борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа, все остались живы. Бортпроводники, не допустив паники, оперативно эвакуировали людей по надувным трапам. В день, когда экипаж в составе командира воздушного судна Дамира Юсупова, второго пилота Георгия Мурзина, бортпроводников Дмитрия Ивлицкого, Дмитрия Гончаренко, Алии Слякаевой, Надежды Вершининой и Яны Ягодиной совершил подвиг, который теперь называют «чудом в кукурузе», НСН отмечала, что все они с полным правом могут считаться национальными героями. Указом президента страны звания Героев России присвоены обоим пилотам, сумевшим посадить самолет с вышедшими из строя двигателями и спасшим жизни всех пассажиров. Остальные члены экипажа награждены орденами Мужества.

Полностью сдан в эксплуатацию Крымский мост. В самом конце года состоялась церемония открытия железнодорожного сообщения по мосту между полуостровом и материковой частью России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железной дорог. Автомобильная часть была введена в эксплуатацию в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось осенью того же года. Самый протяженный в Европе мост обеспечит бесперебойное транспортное сообщение с Крымом после транспортной блокады, устроенной украинскими властями.

И еще одно важное событие: власть стала слышать людей. Это показали и стремительный поворот событий в деле с подброшенными наркотиками журналисту Ивану Голунову, и замена реальных сроков на условные фигурантам «московского дела» - все это после небывалого резонанса в обществе. Сюда же можно отнести и отказ от строительства «храма-на-драме» в Екатеринбурге. Собственно храм будет построен, но в другой части города. Место для него выбрали путем городского опроса после того, как президент Путин рекомендовал узнать мнение горожан, прежде чем затевать стройку. И вот этот пока еще тонкий, кажущийся не очень надежным мостик между властью и гражданским обществом, возможно, будет поважнее Крымского моста. Потому что сам факт существования этого мостика означает, что власти небезразлично отношение к ней общества.

