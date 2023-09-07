«И так знают»: Власти удивили идеей маркировать продукты с высокой калорийностью
Потребитель и так понимает, какую продукцию он потребляет и сколько в ней калорий, заявил НСН эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов.
Эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН усомнился в необходимости введения маркировки продуктов питания с превышением калорийности и вредных веществ установленной законодательством нормы.
Ранее «Известия» сообщили, что кабмин уже прорабатывает вопрос введения такой маркировки. К продуктам, на которых нужна будет маркировка, могут быть отнесены сладкие газировки, чипсы, картофель фри и другие.
«Возникает вопрос, насколько необходимо вводить такую маркировку в принципе, ведь потребитель и так чаще всего понимает, какую продукцию он потребляет, знает, какой продукт сколько калорий содержит и покупает его с четким осознанием этого факта. Наверняка есть продукты питания, про которые потребитель раньше даже не думал, что у него большой показатель калорийности. В каких-то случаях, конечно, маркировка будет удивлением. Тогда это может повлиять на решение приобрести конкретный продукт, но это все равно будет незначительное влияние», - сказал собеседник НСН.
Он выразил мнение, что наносить такую маркировку обяжут поставщиков товаров.
«Обязанность наносить такую маркировку, скорее всего, возложат на поставщиков. Маркировка будет изначально присутствовать на упаковке данной продукции, соответственно, особых затрат у производителя не появляется», - отметил Карпов.
Ранее Карпов в интервью «Радиоточке НСН» сообщил, что в ближайшие месяцы цены вырастут на 5-7%.
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