«И так знают»: Власти удивили идеей маркировать продукты с высокой калорийностью

Эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН усомнился в необходимости введения маркировки продуктов питания с превышением калорийности и вредных веществ установленной законодательством нормы.

Ранее «Известия» сообщили, что кабмин уже прорабатывает вопрос введения такой маркировки. К продуктам, на которых нужна будет маркировка, могут быть отнесены сладкие газировки, чипсы, картофель фри и другие.