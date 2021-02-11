Hyundai и Kia пожаловались в СК на признаки мошенничества в судах Тольятти

Hyundai и Kia заподозрили судей Тольятти в мошенническом сговоре с перекупщиками автомобилей, сообщает РБК.

По мнению автокомпаний, злоумышленники через суд могли незаконно добиваться компенсаций от автопроизводителей. В связи с этим они обратились в Следственный комитет, Совет по противодействию коррупции при президенте и квалификационную коллегию судей Самарской области с просьбой проверить работу районных судов Тольятти.

Схема выглядела так – гражданин, купивший автомобиль на вторичном рынке в последний гарантийных год его обслуживания обращается в суд с жалобой на выявленные дефекты производителя, чаще всего это поломка электронных систем. Все эти иски рассматривает одни и те же судьи, а представляет сторону заявителей один и тот же человек - Альберт Сабирзянов. Круг экспертов, подтверждающих неполадки, также постоянен, все они находятся в Тольятти.

При этом особенности российского законодательства предусматривают короткие сроки реагирования на жалобы потребителей, а потому автопроизводители не могут проверить причины поломки этого оборудования, которое сами потребители могут вывести из строя путем подачи более высокого напряжения, чем разрешено спецификациями. Суды же принимают решение заменить автомобиль на новый и выплатить неустойки и штрафы, зачастую превышающие стоимость автомобиля.

Представитель «Хендэ Мотор СНГ» оценил ущерб от этих судебных решений в 30 миллионов рублей по завершенным делам и 40 – по текущим.

