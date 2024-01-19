Хвою кремлевской новогодней елки передадут в московские зоопарки
Хвою кремлевской новогодней елки передадут в московские зоопарки 22 января, сообщили в пресс-службе московского областного отделения Всероссийского общества охраны природы.
Отмечается, что с ее помощью зоологи оборудуют места обитания, а часть передадут на корм животным. Хвоя содержит большое количество полезных для зверей витаминов и антиоксидантов.
Россиян предупредили об опасности выброшенных на свалку новогодних елок, пишет РБК. Дело в том, что из выброшенных новогодних елей исходят токсичные вещества. На свалке дерево будет гнить долго, а значит, выделяемые в процессе метан и углекислый газ сильнее загрязнят окружающую среду. Эксперты советуют сдать ель в специальные пункты утилизации, где их превратят в щепу для удобрения почвы, передает «Радиоточка НСН».
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