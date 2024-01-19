Хвою кремлевской новогодней елки передадут в московские зоопарки

Хвою кремлевской новогодней елки передадут в московские зоопарки 22 января, сообщили в пресс-службе московского областного отделения Всероссийского общества охраны природы.

Отмечается, что с ее помощью зоологи оборудуют места обитания, а часть передадут на корм животным. Хвоя содержит большое количество полезных для зверей витаминов и антиоксидантов.

Кабмин утвердил перечень товаров, которые подлежат утилизации

Россиян предупредили об опасности выброшенных на свалку новогодних елок, пишет РБК. Дело в том, что из выброшенных новогодних елей исходят токсичные вещества. На свалке дерево будет гнить долго, а значит, выделяемые в процессе метан и углекислый газ сильнее загрязнят окружающую среду. Эксперты советуют сдать ель в специальные пункты утилизации, где их превратят в щепу для удобрения почвы, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ЖивотныеМосковский Зоопарк

Горячие новости

Все новости

партнеры