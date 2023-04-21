В Москве самокат наехал на четырехлетнюю девочку

В Москве молодой человек на самокате наехал на четырехлетнюю девочку, которая шла с бабушкой по тротуару, сообщает в Telegram городская прокуратура.

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Инцидент произошел на Вешняковской улице, ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован. Наезд совершил 18-летний молодой человек. Пострадавшая также двигалась на самокате.

Степень тяжести вреда здоровью ребенка установят после экспертизы.

Владельцам средств индивидуальной мобильности необходимо выделить отдельные полосы движения, рассказала директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в пресс-центре НСН.

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ФОТО: pixabay.com
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