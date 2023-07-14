«Хватит катаклизмов!»: Шувалов пообещал москвичам воскресное «возвращение в лето»

«Мы отдохнем от аномалий и вернемся в нормальное лето, но возвращение состоится только в воскресенье, потому что и сегодня пасмурный день, температура будет не выше 18 градусов, и завтра "шальная" фронтальная зона и небольшой дождь может быть примерно с такой же температурой. А вот в воскресенье все циклоны уйдут на восток и температура повысится до 22-24 градусов. В понедельник будет уже плюс 26-27, то есть мы возвращаемся в лето, хватит катаклизмов!» - сказал Шувалов.

По его словам, на следующей неделе в Москве сохранится 20-градусная температура, а у отдыхающих на Черном море также не будет поводов для беспокойства.

«Все следующая неделя в столице не будет такой теплой, понижение температуры произойдет на рубеже среды. Также ожидаются кратковременные дожди, но такого глубокого проседания температуры не будет, она понизится до 20-23 градусов тепла. На Черноморском побережье все хорошо. В ближайшие пять дней в Сочи не будет осадков, а температура составит 25-27 градусов», - заключил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что группа «Кипелов» из-за «крайне неблагоприятной погоды» перенесла концерт на корабле, который должен был состояться в Москве 12 июля, в день рождения ее лидера Валерия Кипелова, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

