«Хватит катаклизмов!»: Шувалов пообещал москвичам воскресное «возвращение в лето»
Жители столицы наконец отдохнут от аномалий, в воскресенье в город придет 25-градусная жара, однако суббота будет «шальной», сказал в эфире НСН Александр Шувалов.
Руководитель центра «Метео» Александр Шувалов в интервью НСН успокоил замерзающих и промокших москвичей, пообещав потепление с воскресенья.
На этой неделе в столице похолодало до 14 -16 градусов, при этом из столицы ушло солнце, на смену которому пришли неприятные дожди.
«Мы отдохнем от аномалий и вернемся в нормальное лето, но возвращение состоится только в воскресенье, потому что и сегодня пасмурный день, температура будет не выше 18 градусов, и завтра "шальная" фронтальная зона и небольшой дождь может быть примерно с такой же температурой. А вот в воскресенье все циклоны уйдут на восток и температура повысится до 22-24 градусов. В понедельник будет уже плюс 26-27, то есть мы возвращаемся в лето, хватит катаклизмов!» - сказал Шувалов.
По его словам, на следующей неделе в Москве сохранится 20-градусная температура, а у отдыхающих на Черном море также не будет поводов для беспокойства.
«Все следующая неделя в столице не будет такой теплой, понижение температуры произойдет на рубеже среды. Также ожидаются кратковременные дожди, но такого глубокого проседания температуры не будет, она понизится до 20-23 градусов тепла. На Черноморском побережье все хорошо. В ближайшие пять дней в Сочи не будет осадков, а температура составит 25-27 градусов», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что группа «Кипелов» из-за «крайне неблагоприятной погоды» перенесла концерт на корабле, который должен был состояться в Москве 12 июля, в день рождения ее лидера Валерия Кипелова, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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