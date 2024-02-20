«Хватит и 10 минут»: В HeadHunter дали советы по подготовке к собеседованиям
Перед встречей с потенциальным работодателем важно изучить информацию о компании и ознакомиться с отзывами её сотрудников, заявила НСН глава молодежного направления HeadHunter Ирина Святицкая.
Перед походом на собеседование важно спросить себя, чем привлекает та или иная компания, рассказала в эфире НСН руководитель молодежного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая.
По данным опроса, проведенного сервисами «Работа.ру» и «СберПодбор», около 37% россиян никогда не готовятся к собеседованиям. Однако Святицкая призвала соискателей уделить больше времени на изучение информации о потенциальных работодателях.
«Я еще не слышала таких историй, чтобы на собеседование позвали через 5-10 минут, хотя даже в этом случае есть 10 минут, чтобы прочитать информацию о компании. Но обычно люди получают приглашение за один-два дня или за неделю. Этого времени достаточно, чтобы изучить бизнес, посмотреть, какие сотрудники сейчас работают в компании, почитать отзывы, изучить корпоративный сайт, ознакомиться с другими вакансиями организации», - пояснила собеседница НСН.
Она добавила, что стоит заранее продумать ответы на вопросы, которые могут быть заданы на встрече.
«Важно ответить себе на вопрос: «Почему я иду на это собеседование и потенциально рассматриваю компанию, как будущего работодателя?». Тогда станет гораздо проще. Это позволит не тратить время на ненужные собеседования и упростит коммуникацию с HR-специалистом. Также важно понимать, на чем зарабатывает организация, какие продукты или услуги она производит», - заключила она.
Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян рассказал «Радиоточке НСН», что работодатели часто вынуждены предлагать новым сотрудникам большую зарплату, чтобы переманить к себе талантливых специалистов. По его словам, в маркетинге, юриспруденции, экономике новичкам часто предлагают оплату труда на 15-20% больше.
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