«Хватит и 10 минут»: В HeadHunter дали советы по подготовке к собеседованиям

Перед походом на собеседование важно спросить себя, чем привлекает та или иная компания, рассказала в эфире НСН руководитель молодежного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая.

По данным опроса, проведенного сервисами «Работа.ру» и «СберПодбор», около 37% россиян никогда не готовятся к собеседованиям. Однако Святицкая призвала соискателей уделить больше времени на изучение информации о потенциальных работодателях.