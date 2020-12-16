Хватавшая ребенка за волосы медсестра приговорена к исправительным работам

Три уголовных дела были заведены после того, как 6 ноября в интернете появилось видео, на котором медсестра берет ребенка за волосы и кидает на кровать.

В новосибирской клинической туберкулёзной больнице сотрудницу отстранили от работы, а затем уволили, сообщает RT. Кроме того, работы лишился заведующий больницей, две старшие сестры понижены в должности.

