Хватавшая ребенка за волосы медсестра приговорена к исправительным работам

Мировой суд в Новосибирске приговорил к году исправительных работ медсестру туберкулёзной больницы за жестокое обращение с детьми.

Женщина признала вину, раскаялась и принесла извинения, сообщает ТАСС.

СК возбудил новое дело против больницы в Новосибирске, где ребенка таскали за волосы

Три уголовных дела были заведены после того, как 6 ноября в интернете появилось видео, на котором медсестра берет ребенка за волосы и кидает на кровать.

В новосибирской клинической туберкулёзной больнице сотрудницу отстранили от работы, а затем уволили, сообщает RT. Кроме того, работы лишился заведующий больницей, две старшие сестры понижены в должности.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: скриншот c youtube
ТЕГИ:СудыМедицинаНовосибирск
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры