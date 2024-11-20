Хуснуллин заявил об огромном спросе на ипотеку в новых регионах России
Спрос на жилье по программе льготной ипотеки в новых регионах превышает предложение, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«На новых территориях у нас парадоксальная ситуация - все дома, которые начинают строить, у нас на фундаментах скупают», - сказал он в рамках правительственного часа в Совет Федерации.
По его словам, развитие жилищного строительства продолжается в связи с повышенным интересом россиян к покупке недвижимости.
Программа льготной ипотеки под 2% на новостройки работает в ЛНР, ДНР, Запорожской и Харьковской областях с начала 2023 года. В феврале 2024 года президент страны Владимир Путин поручил правительству распространить подобные условия и на недвижимость вторичного рынка, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru