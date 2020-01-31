Хуснуллин призвал не «не гнать лошадей» с реновацией в России

Новый заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин предложил не торопиться с выполнением программы реновации в регионах. Важно «не гнать лошадей» с этим масштабным проектом, заявил вице-премьер в ходе подведения итогов Всероссийского конкурса лучших региональных практик Агентства стратегических инициатив.

Ранее Хуснуллин, занимавший до этого пост вице-премьера столицы, предлагал взять практику реновации в Москве за основу для повсеместного внедрения на федеральном уровне. Теперь вице-премьер отметил, что в некоторых регионах уже есть свои варианты, аналогичные тому, что делается в Москве. Он предложил использовать и этот опыт, сообщает «ФедералПресс».

Марат Хуснуллин подчеркнул, что такой работе и призван помочь конкурс лучших региональных и муниципальных практик. Он обобщает такие проекты и выявляет среди них наиболее эффективные, которые положительно зарекомендовали себя с точки зрения работы с ветхим и аварийным жильем.

