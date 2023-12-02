Хуснуллин: Правительство планирует повышение первоначального взноса по льготной ипотеке
Российский кабмин намерен повысить первоначальный взнос по программам льготной и семейной ипотек Об Этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает ТАСС.
Зампред правительства России напомнил, что в России действуют семейная и льготная ипотеки до 1 июня 2024 года.
По словам Хуснуллина, в кабмине страны предпринимают «некоторые меры по увеличению первоначального взноса». Он также отметил, что повышение первоначального позволит стабилизировать объём выдачи ипотечных займов.
Ранее глава департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова заявила, что в настоящее время рассматривается и вопрос об увеличении лимитов по льготной ипотеке. По ее словам, инициатором повышения выступил Банк России, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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