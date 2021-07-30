Крым получит более 2 млрд рублей на обеспечение надёжной подачи питьевой воды

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что работы по обновлению коммунальной инфраструктуры в Крыму продолжатся «в ускоренном порядке», сообщает пресс-служба кабмина.

На заседании правительства он отметил, что «на реконструкцию и капитальный ремонт водоводов» республике выделят более двух миллиардов рублей.

«Рассчитываем, что это позволит в короткие сроки обеспечить надёжную подачу питьевой воды жителям ряда районов республики», - подчеркнул глава кабмина.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что «из-за обильных осадков, а также благодаря реализации резервных мероприятий», дефицит воды полуострову «не угрожает», сообщает RT.

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ФОТО: НСН
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