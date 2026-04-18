СМИ: Два судна подверглись атаке при попытке пересечь Ормузский пролив

Минимум два торговых судна подверглись атаке при попытке пересечь Ормузский пролив, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в сфере морской безопасности и судоходства.

Вопреки договоренностям? Иран возобновил военный режим контроля над Ормузским проливом

Подробностей не приводится. Однако об инциденте с танкером у берегов Омана ранее сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO.

В субботу, 18 апреля, ВС Ирана возобновили действие военного режима контроля над Ормузским проливом. По словам официального представителя центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Эбрахима Зольфагари, этот режим будет действовать до тех пор, пока США не откроют свободный доступ в иранские порты и из них.

Ранее сообщалось, что около 20 судов, которые стояли в очереди на пересечение Ормузского пролива, развернулись в сторону Омана, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:ИранКорабли

Горячие новости

Все новости

партнеры