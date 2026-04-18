СМИ: Два судна подверглись атаке при попытке пересечь Ормузский пролив
Минимум два торговых судна подверглись атаке при попытке пересечь Ормузский пролив, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в сфере морской безопасности и судоходства.
Подробностей не приводится. Однако об инциденте с танкером у берегов Омана ранее сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO.
В субботу, 18 апреля, ВС Ирана возобновили действие военного режима контроля над Ормузским проливом. По словам официального представителя центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Эбрахима Зольфагари, этот режим будет действовать до тех пор, пока США не откроют свободный доступ в иранские порты и из них.
Ранее сообщалось, что около 20 судов, которые стояли в очереди на пересечение Ормузского пролива, развернулись в сторону Омана, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Массовая драка со стрельбой произошла в Ингушетии
- Российский дзюдоист Арбузов выиграл чемпионат Европы
- Камоцкий одержал победу на турнире по пощечинам Power Slap 19
- Вопреки договоренностям? Иран возобновил военный режим контроля над Ормузским проливом
- Число жертв ДТП с автобусом с иностранцами в Забайкалье выросло до двух
- СМИ: Суда, планировавшие пересечь Ормуз, развернулись в сторону Омана
- СМИ: Авиабилеты на рейсы по России подорожают до 7%
- Певец IVAN рассказал о значении музыки в кино
- Немоляева объяснила долговечность работ Рязанова
- ВС РФ поразили используемую ВСУ энергетическую и транспортную инфраструктуру