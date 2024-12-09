СМИ: Актрису Троянову заочно арестовали по статье о возбуждении ненависти

Российскую актрису Яну Троянову (признана в РФ иноагентом, внесена Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) заочно арестовали по статье о возбуждении ненависти или вражды, сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

По версии обвинения, высказывания актрисы в одном из интервью выражали «враждебно-ненавистническое отношение к русским, обосновывающее и утверждающее необходимость совершения насильственных действий в отношении русских».

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Также в июне председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении Трояновой из-за интервью, в котором она выразила поддержку призывам к убийству русских, в том числе детей.

Ранее, в 2023 году, Троянова была внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Актриса стала известна благодаря сериалу «Ольга», а также картинам «Страна Оз» и «Кококо», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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