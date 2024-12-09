СМИ: Актрису Троянову заочно арестовали по статье о возбуждении ненависти
Российскую актрису Яну Троянову (признана в РФ иноагентом, внесена Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) заочно арестовали по статье о возбуждении ненависти или вражды, сообщили «Известия» со ссылкой на источник.
По версии обвинения, высказывания актрисы в одном из интервью выражали «враждебно-ненавистническое отношение к русским, обосновывающее и утверждающее необходимость совершения насильственных действий в отношении русских».
Также в июне председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении Трояновой из-за интервью, в котором она выразила поддержку призывам к убийству русских, в том числе детей.
Ранее, в 2023 году, Троянова была внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов.
Актриса стала известна благодаря сериалу «Ольга», а также картинам «Страна Оз» и «Кококо», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Полковник Ходаренок: На месте Сирии могут появиться несколько государств
- Ученые создали робота, который способен общаться с животными
- Доминиканский бейсболист подписал рекордный контракт в истории спорта
- Путин: Ситуация с миграцией должна быть комфортной для жителей страны
- СМИ: Сергей Боярский возглавит комитет по информполитике Госдумы вместо Хинштейна
- Основной участок ВСМ Москва - Петербург начнут строить в 2025 году
- Глава МВД Карнер: Австрия прекращает предоставление убежища сирийцам
- СМИ: Актрису Троянову заочно арестовали по статье о возбуждении ненависти
- Путин распространил указ о выплате 4 млн рублей на раненных на СВО росгвардейцах
- Сирийская оппозиция рассказала о будущем российских военных баз
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru