СМИ: Актрису Троянову заочно арестовали по статье о возбуждении ненависти

Российскую актрису Яну Троянову (признана в РФ иноагентом, внесена Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) заочно арестовали по статье о возбуждении ненависти или вражды, сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

По версии обвинения, высказывания актрисы в одном из интервью выражали «враждебно-ненавистническое отношение к русским, обосновывающее и утверждающее необходимость совершения насильственных действий в отношении русских».