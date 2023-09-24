Художники создали граффити на стене вдоль «Технополиса» и завода «Москвич»
В Москве в рамках благоустройства улицы Коломникова художники разрисовали стену вдоль «Технополиса» и завода «Москвич». Об этом рассказали в столичном Департаменте капитального ремонта.
Граффити на части стены рассказывают об истории завода «Москвич» и моделях автомобилей, которые на нем производились. На участке стены вдоль «Технополиса» появились абстрактные изображения производственных процессов.
Глава Департамента капитального ремонта Антон Акулов отметил, что решение о благоустройстве улицы Коломникова принято в связи с увеличением пешеходных и транспортных потоков. Территория станет привлекательнее и комфортнее для сотрудников местных предприятий, убежден он.
«Художественное оформление стены специально подобранными мотивами и сюжетами не только украсило внешний вид пространства, но и подчеркнуло уникальность и значимость данной территории», - сказал Акулов.
Раньше на участке стены было много надписей, которые визуально портили пространство. Идея создать там граффити возникла в начале этого года.
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