Художники создали граффити на стене вдоль «Технополиса» и завода «Москвич»

Граффити на части стены рассказывают об истории завода «Москвич» и моделях автомобилей, которые на нем производились. На участке стены вдоль «Технополиса» появились абстрактные изображения производственных процессов.

Глава Департамента капитального ремонта Антон Акулов отметил, что решение о благоустройстве улицы Коломникова принято в связи с увеличением пешеходных и транспортных потоков. Территория станет привлекательнее и комфортнее для сотрудников местных предприятий, убежден он.

«Художественное оформление стены специально подобранными мотивами и сюжетами не только украсило внешний вид пространства, но и подчеркнуло уникальность и значимость данной территории», - сказал Акулов.

Раньше на участке стены было много надписей, которые визуально портили пространство. Идея создать там граффити возникла в начале этого года.

