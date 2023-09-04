Собянин сообщил о запуске серийного производства новой модели «Москвича»
Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин дали старт серийной сборке новой модели автомобилей – седана «Москвич 6».
Градоначальник рассказал, что в прошлом году на месте цеха «Москвича» ничего не было. За год предприятие выпустило 26 тысяч автомобилей. Собянин подчеркнул, что власти города и автопроизводитель смогли преодолеть санкционное давление и ряд других проблем. Первым этапом было возрождение завода, далее, по словам главы столицы, предприятие ждет увеличение производства комплектующих и объемов локализации. Следом планируется создание полностью отечественного автомобиля.
Пресс-служба мэра и правительства Москвы отметила, что продажи нового городского седана планируется начать в конце октября этого года. «Москвич 6» будет доступен в трех комплектациях и в пяти цветах: черном, белом, сером, красном и синем.
Отмечается, что уже в следующем году на заводе планируют начать производство еще двух моделей – кроссоверов «Москвич 5» и «Москвич 8».
Продажи автомобилей «Москвич» начались в марте 2023 года. В настоящее время автомобили доступны для покупки в 25 городах России, всего действует 55 дилерских центров. В этом году дилерские центры «Москвича» планируют открыть еще в 34 городах России.
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