Художника-сценографа Бориса Краснова похоронят на Троекуровском кладбище 9 сентября

Художника-постановщика Бориса Краснова похоронят 9 сентября на Троекуровском кладбище в столице. Об этом рассказал его адвокат Александр Добровинский, пишет ТАСС. Он подчеркнул, что похороны состоятся завтра, в 14:00. Прощание с легендарным удожником-сценографом пройдёт там же. Начало церемонии – в 12:00 по московскому времени.

Борис Краснов умер в ночь на 7 сентября в Москве в возрасте 60 лет. Причиной его смерти стали последствия инсульта, сообщил адвокат Александр Добровинский.

Напомним, художник-постановщик оформлял многочисленные концерты, телепрограммы, а также фестивали и ведущие российские театры. Краснов сотрудничал с Людмилой Гурченко, Аллой Пугачевой, Валерием Леонтьевым, а также Иосифом Кобзоном, Львом Лещенко, Ларисой Долиной и другими известными артистами.