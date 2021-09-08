Художника-сценографа Бориса Краснова похоронят на Троекуровском кладбище 9 сентября

Художника-постановщика Бориса Краснова похоронят 9 сентября на Троекуровском кладбище в столице. Об этом рассказал его адвокат Александр Добровинский, пишет ТАСС. Он подчеркнул, что похороны состоятся завтра, в 14:00. Прощание с легендарным удожником-сценографом пройдёт там же. Начало церемонии – в 12:00 по московскому времени.

Борис Краснов умер в ночь на 7 сентября в Москве в возрасте 60 лет. Причиной его смерти стали последствия инсульта, сообщил адвокат Александр Добровинский.

Напомним, художник-постановщик оформлял многочисленные концерты, телепрограммы, а также фестивали и ведущие российские театры. Краснов сотрудничал с Людмилой Гурченко, Аллой Пугачевой, Валерием Леонтьевым, а также Иосифом Кобзоном, Львом Лещенко, Ларисой Долиной и другими известными артистами.

Мужчина до последнего дыхания: Кинокритики о «могучем следе» профессионала Бельмондо

Между тем, на этой неделе ещё одна трагическая новость пришли из Франции. В понедельник, 6 сентября, в своем доме в Париже умер Жан-Поль Бельмондо. Как сообщает Agence France-Presse со ссылкой на адвоката артиста, Бельмондо испытывал сильную усталость в последние месяцы, но ушел из жизни спокойно.

Общенациональная церемония памяти Жан-Поля Бельмондо состоится в Париже 9 сентября. Об этом сообщили в Елисейском дворце. Местом проведения церемонии выбран комплекс Дома Инвалидов – там традиционно проходят церемоний прощания с великими людьми Франции.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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