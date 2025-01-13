HR-эксперт допустила, что 70% компаний РФ будут применять ИИ в работе в 2025 году
В 2025 году доля компаний, которые применяют искусственный интеллект, достигнет 60-70%, заявила директор платформы Грейд от Яндекс Практикума Анастасия Рекшинская.
По ее словам, в 2024 году к ИИ обращались лишь 40% компаний. Технологии применяют при обучении сотрудника. К примеру, нейросеть позволяет проанализировать его навыки и выявить, насколько эффективно сотрудник справляется с определенными задачами.
«Искусственный интеллект используется также в интерактивном обучении: чат-боты и виртуальные ассистенты отвечают на вопросы и помогают сотрудникам глубже разобраться в сложных темах», - пояснила Рекшинская в беседе с «Газетой.Ru».
Как добавила HR-эксперт, также трендом станет «обучение в моменте», когда сотрудники получают подсказки от ИИ прямо в рабочем процессе.
Ранее заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков в беседе с «Радиоточкой НСН» допустил, что рост зарплатных предложений в 2025 году несколько замедлится. Бизнес будет соревноваться за кадры с помощью других инструментов: нематериальных бонусов для сотрудников, увеличения соцпакетов, добровольного медицинского страхования
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru