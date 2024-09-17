HR-эксперт назвала семь сфер для россиян-соискателей от 50 лет

Сотрудники старше 50 лет будут востребованы в промышленности, сфере услуг, торговли IT, финансах, образовании и креативных индустриях, заявила карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина.

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«Практически каждый четвертый житель столицы старшего поколения нашел работу в сфере услуг. Спросом у работодателей пользуются специалисты на такие позиции, как стилист по волосам, помощник по уходу, повар, помощник по уходу», — пояснила она в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, в промышленности сотрудникам старше 50 лет готовы предложить позиции токарей, слесарей, сварщиков, фрезеровщиков. При этом в Москве такие работники смогут зарабатывать до 200 тысяч рублей, в зависимости от разряда и количества смен.

Ранее карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко сообщал, что в некоторых случаях люди старше 60 лет также становятся студентами, чтобы получить дополнительную квалификацию и сменить сферу деятельности. Работодатели ценят таких сотрудников за уникальные компетенции и экспертность, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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