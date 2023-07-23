СМИ: украинскую беженку возмутили русскоязычные надписи в метро Праги

Вынужденная переселенка из Украины возмутилась русскоязычным надписям и советской символикой на станции метро «Андел» в Праге, посвященной русско-чехословацкой дружбе, сообщает Lidovky.

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Женщина призвала власти избавиться от них.

«Я не понимаю, ведь чешские политики утверждают, что Чехия против России», — сказала беженка.

В транспортном предприятии сообщили, что флаг СССР, серп и молот и надписи являются частью интерьера станции и отражают историю метро, города и всей республики.

Ранее стало известно о том, что украинские беженцы массово отправляются из Европы в отпуск на родину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Эдуард Эрбен
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