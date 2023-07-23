СМИ: украинскую беженку возмутили русскоязычные надписи в метро Праги
Вынужденная переселенка из Украины возмутилась русскоязычным надписям и советской символикой на станции метро «Андел» в Праге, посвященной русско-чехословацкой дружбе, сообщает Lidovky.
Женщина призвала власти избавиться от них.
«Я не понимаю, ведь чешские политики утверждают, что Чехия против России», — сказала беженка.
В транспортном предприятии сообщили, что флаг СССР, серп и молот и надписи являются частью интерьера станции и отражают историю метро, города и всей республики.
Ранее стало известно о том, что украинские беженцы массово отправляются из Европы в отпуск на родину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru