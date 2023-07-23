СМИ: украинскую беженку возмутили русскоязычные надписи в метро Праги

Женщина призвала власти избавиться от них.

«Я не понимаю, ведь чешские политики утверждают, что Чехия против России», — сказала беженка.

В транспортном предприятии сообщили, что флаг СССР, серп и молот и надписи являются частью интерьера станции и отражают историю метро, города и всей республики.

Ранее стало известно о том, что украинские беженцы массово отправляются из Европы в отпуск на родину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

