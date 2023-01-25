Криминалист-психолог объяснил тягу к фильмам о маньяках
Просмотром фильмов о маньяках человек либо снимает внутреннее напряжение, либо хочет совершить тоже самое, сказал НСН специалист в области юридической психологии Юрий Антонян.
Доктор юридических наук, специалист в области криминологии, психиатрии и юридической психологии Юрий Антонян заявил НСН, что любители фильмов о маньяках либо снимают внутреннее напряжение, либо хотят совершить подобное преступление.
В феврале выходит сериал «Фишер». В основе – реальная история одного из самых чудовищных маньяков СССР Сергея Головкина, которого при жизни называли учеником Чикатило. Создатели утверждают, что снимали многосерийный филь о природе иррационального зла, а также о причинах его вирусного распространения в обществе. Антонян считает, что сериал про Головкина показывать аморально.
«Показы таких фильмы вредны. Головкин был необыкновенным садистом, показывать такое просто аморально. Я с его делом знакомился, изучал экспертизы. Он был садистом и сексуальным неудачником. Подобные фильмы, где показывается ненависть человека к другому, всегда обладают провоцирующим эффектом», - сказал Антонян.
Собеседник НСН отметил, что тяга к подобным фильмам имеет два объяснения.
«Это может свидетельствовать о двух вещах: снятие внутреннего напряжения, реализует желания на виртуальном уровне, на уровне экранных героев, второе – о желании совершить тоже самое. Трудно угадать в каких случаях что бывает. Нужно разбираться с каждым человеком отдельно», - уточнил эксперт.
Ранее член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев в разговоре с НСН заявил, что фильмы про маньяков и убийц могут рассказать зрителю о человеческих пороках и зле, но такие картины не должны оправдывать подобные преступления.
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