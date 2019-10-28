«Хотели побольнее ударить». США снова отказали Ярошенко в депортации
Супруга осужденного российского летчика Виктория Ярошенко в эфире НСН заявила, что очередной отказ властей США сильно подорвал состояние здоровья Константина.
Власти США отказали в депортации отбывающему наказание в Штатах летчику Константину Ярошенко. Такое решение стало для россиянина неожиданностью. Об этом рассказала ТАСС супруга летчика Виктория Ярошенко. Она уточнила, что повторно подать на депортацию теперь возможно только через два года.
По словам собеседницы агентства, Ярошенко сильно расстроен решением американских властей. Супруга летчика добавила, что после отказа американских властей у ее мужа «сильно разболелась нога, он не может ходить».
В беседе с НСН супруга осужденного российского летчика Виктория Ярошенко рассказала, связан ли отказ властей США с возвращением Марии Бутиной в Россию 26 октября. Создательницу общественного движения «Право на оружие» задержали в прошлом году. Американская сторона заявляла, что девушка пыталась повлиять на главных спонсоров Республиканской партии для продвижения российских интересов.
«Честно говоря, я не могу сказать точно, связано или нет. Но они отказали еще седьмого числа и держали решение в тайне еще практически две недели до депортации Бутиной. То есть они нам объявили именно в день, когда ее депортировали. Наверное, что-то в этом есть. Наверное, хотели побольнее ударить и, в принципе, у них получилось», - рассказала она.
Супруга летчика также рассказала и о состоянии Константина Ярошенко. Она отметила, что ее муж постоянно жалуется на здоровье.
«Все то же самое: отказы и никакой медицинской помощи. Костя себя прям плохо почувствовал, особенно после отказа. Он сказал, что все болит. Говорит: “Лежу, не могу встать”. Нога болит и такое впечатление, что этот артрит, который у него, там начал сильнее прогрессировать. Говорит: ”Я уже не хожу практически”. Он старается каждый день звонить по мере возможности хотя бы минуты на две-три», - сообщила собеседница НСН.
Напомним, что 7 сентября 2011 года Константин Ярошенко был приговорен в Соединенных Штатах Америки к 20 годам лишения свободы. Летчик полностью отрицает вину. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.
Ранее Виктория Ярошенко рассказала в беседе с НСН, что говорить о каком-то продвижении дела с мертвой точки рано. По ее словам, решение этого вопроса может затянуться надолго.
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