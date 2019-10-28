«Хотели побольнее ударить». США снова отказали Ярошенко в депортации

В беседе с НСН супруга осужденного российского летчика Виктория Ярошенко рассказала, связан ли отказ властей США с возвращением Марии Бутиной в Россию 26 октября. Создательницу общественного движения «Право на оружие» задержали в прошлом году. Американская сторона заявляла, что девушка пыталась повлиять на главных спонсоров Республиканской партии для продвижения российских интересов.

«Честно говоря, я не могу сказать точно, связано или нет. Но они отказали еще седьмого числа и держали решение в тайне еще практически две недели до депортации Бутиной. То есть они нам объявили именно в день, когда ее депортировали. Наверное, что-то в этом есть. Наверное, хотели побольнее ударить и, в принципе, у них получилось», - рассказала она.

Супруга летчика также рассказала и о состоянии Константина Ярошенко. Она отметила, что ее муж постоянно жалуется на здоровье.

«Все то же самое: отказы и никакой медицинской помощи. Костя себя прям плохо почувствовал, особенно после отказа. Он сказал, что все болит. Говорит: “Лежу, не могу встать”. Нога болит и такое впечатление, что этот артрит, который у него, там начал сильнее прогрессировать. Говорит: ”Я уже не хожу практически”. Он старается каждый день звонить по мере возможности хотя бы минуты на две-три», - сообщила собеседница НСН.

Напомним, что 7 сентября 2011 года Константин Ярошенко был приговорен в Соединенных Штатах Америки к 20 годам лишения свободы. Летчик полностью отрицает вину. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

Ранее Виктория Ярошенко рассказала в беседе с НСН, что говорить о каком-то продвижении дела с мертвой точки рано. По ее словам, решение этого вопроса может затянуться надолго.

