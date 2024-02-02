Путин заявил, что экономика России стала крупнейшей в Европе

На встрече с активом участников форума «Всё для Победы!» в Туле он указал, что в настоящее время экономика РФ является крупнейшей в Европе и пятой в мире.

«И по паритету покупательной способности, и по объёму... И этот процесс будет нарастать», - сказал глава государства.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту российской экономики в 2024 году, объявив, что ВВП России вырастет на 2,6%, что на 1,5 процентных пункта выше октябрьского прогноза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».