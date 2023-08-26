Хоспис «Бумажная птица» проведет онлайн-встречу с музыкантом Олегом Гаркушей
Легенда Петербургского рок-движения, лидер группы «АукцЫон», шоумен и актёр кино, поэт и писатель, а также президентом благотворительного фонда «Гаркундель» Олег Гаркуша пообщается онлайн со своими поклонниками. Встречу организует санкт-петербургский благотворительный фонд «Детский и взрослый хоспис «Бумажная птица»».
На встрече музыкант, автор и благотворитель будет читать отрывки из своих книг. Участники смогут пообщаться с легендарным исполнителем.
Организаторы проведут трансляцию в воскресенье, 27 августа, в 16:00. Все желающие смогут поддержать подопечных фонда «Бумажная птица», подключившись к онлайн встрече на странице в ВКонтакте.
Санкт-петербургский хоспис «Бумажная птица» для детей и взрослых - первый в России, где оказывают комплексную медицинскую, психологическую, социальную и духовную помощь детям и молодым взрослым с неизлечимыми заболеваниями. С 2003 года его сотрудники заботятся о своих подопечных и поддерживаюм их семьи.
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