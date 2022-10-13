Олег Гаркуша: Никогда не читаю сценарии на съемках в кино

Фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша никогда не читает сценарий на съемках в кино. Об этом он рассказал изданию «Известия».

По словам музыканта, режиссеры приглашают его в кино, когда хотят видеть в том или ином образе. Он отметил, что не нуждается в прочтении сценария и лишь просит прислать сцены с его участием. Фильм Федора Лаврова «Сказка для старых» не стал исключением. По сюжету артист везет в телеге гроб по бездорожью. Гаркуша добавил, что его не испугала подобная сцена.

«В телеге гроб, в нем лежит Женя Ткачук, замечательный артист и человек. Это кино, к чему какие-то приметы. Я не суеверен, но через левое плечо иногда плююсь. И перед выходом на сцену своеобразно крещусь. Но это моя фишка. Близкие знают», — поделился артист.

Ранее композитор группы «АукцЫон» Леонид Федоров прокомментировал возможность написания саундтрека для фильма «Брат-3».

