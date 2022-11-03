«Работа и гражданство»: Названы актуальные проблемы беженцев Донбасса

Директор автономной некоммерческой организации Авторский центр «Мир семьи», заместитель председателя совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора в пресс-центре НСН рассказала об актуальных проблемах беженцев с территорий Донбасса.

«Самый важный вопрос, который беспокоит – это трудоустройство, самостоятельного оформления своей жизни, а не только нахождения в ПВР (пункт временного размещения). Люди хотят работать, но есть сложности с оформлением документов, гражданства, не так быстро, как хотелось бы. Все хотят домой, все понимают, что это временно. Если они уезжают с ПВР на несколько дней к себе узнать, как там жилье, они могут потерять это место», - отметила она.

Водители и грузовые компании боятся заезжать на территории новых российских регионов, заявил ранее депутат Госдумы РФ, доцент кафедры экономической теории, государственного и муниципального управления и региональной экономики Южно-Уральского государственного университета Владимир Павлов в пресс-центре НСН.

